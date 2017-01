Tentamen net niet gehaald in China? Dan leen je toch wat puntjes

Ah, balen. Net je tentamen niet gehaald: een 5,3. Wat als je nou iets beter had geleerd. Wat als je nét dat andere antwoord had aangekruist. Wat nou als er een manier was om je tentamen toch te halen. Wat als...je die 0,2 punten - of zelfs meer - kon lenen?



Dat kan nu op de Nanjing No. 1 High School in Nanjing, China. Daar kunnen scholieren puntjes lenen bij de cijferbank. Net als bij een echte bank moet het punt terugbetaald worden.



Leen je een heel punt bij om een vak te halen? Dan moet je die op een ander moment compenseren, 'terugbetalen'. Met rente. Studenten kunnen zelfs een 'betalingsregeling' treffen en verdeeld over meerdere tentamens terugbetalen.



Je kunt je puntenkrediet ook weer aanvullen door presentaties te geven of extra tijd door te brengen in het lab en wat practica doen, schrijft de South China Morning Post.



Het studiesysteem werkt iets anders in China. Waar je in Nederland het hele jaar door getoetst wordt, hangt in China je cijfer af van maar enkele grote testen. En dat zorgt voor enorme druk onder de scholieren en studenten. En vanwege de druk, komt het vaak voor dat zij dichtklappen en het vak niet halen.



"Er is eigenlijk nauwelijks verschil tussen 59 punten en 60 punten (een voldoende, red.)", zegt een lerares, maar dat ene puntje kan wel het verschil betekenen tussen slagen en zakken "en dat drukt zwaar op studenten".



Volgens de schooldirecteur houdt dit systeem meer rekening met de groei van scholieren. En is dat beter dan alles af te laten hangen van één eindexamen.



Wie aan het eind van het jaar nog een 'schuld' open heeft staan, krijgt een rode stip achter zijn of haar naam. Dan krijg je een soort BKR-registratie: dan mag je niet meer bijlenen en sta je te boek als wanbetaler.

Reacties

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: