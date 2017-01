IJsvrouw te gevaarlijk voor vrouwengevangenis

Estibaliz Carranza is amper 36 jaar. Toch is haar reputatie zo slecht dat ze niet langer in de vrouwengevangenis haar straf kan uitzitten. De “kindergeobsedeerde ijsmoordenares”, zoals ze Carranza noemen, wordt nu overgeplaatst naar de mannengevangenis in de Oostenrijkse stad Linz.



Carranza wilde heel graag kinderen, zo graag dat het een heuse obsessie werd. Ze probeerde zwanger te worden van haar partner Holger Holz, maar toen dat niet leek te lukken, sloegen bij haar stoppen door. In 2008 vermoordde ze haar echtgenoot, terwijl hij zat te werken op zijn computer aan de eetkamertafel. Met één schot in zijn hoofd.



Twee jaar later beroofde ze ook haar minnaar Manfred Hinterberger van het leven, omdat die haar “geen baby wilde geven.” Ze viel hem aan terwijl hij lag te slapen. De lichamen van beide mannen sneed ze in stukken met een kettingzaag. De ledematen verborg ze in cement in bloempotten in haar kelder van haar ijscrčmewinkeltje “Schleckeria” in Wenen.



Haar buren werden achterdochtig en vroegen aan Carranza wat het lawaai eigenlijk was. Ze wist hen met een leugen om de tuin te leiden. “Een kettingzaag? Nee nee, dat is mijn nieuwe ijscrčmeblender.” De stukken lichaam van de ijsverkopers verstopte de vrouw in haar diepvries, om de verschrikkelijke stank te verbergen.



Voor die gruwelijke moorden kreeg ze een levenslange gevangenisstraf. Het begin van haar straf zat ze uit in de Schwarzau gevangenis, maar daar was er te weinig omkadering om de gevaarlijke moordenares te kunnen huizen. Nu verhuizen de cipiers haar naar een speciaal centrum in de Oostenrijkse stad Linz. Daar zitten 91 mannen achter de tralies, Carranza zal er de eerste vrouw zijn.



Alle gevangenen mogen daar vrij bewegen, samen koken en er is ook een lounge met een tv. Daar worden zij 24/7 in de gaten gehouden door de 8 cipiers, 45 verpleegsters, 18 therapeuten en 4 dokters. Volgens gerechtspsychologe Heidi Kastner is dat nodig, want Carranza is volgens haar een recidiviste: “Therapie zal hoogstwaarschijnlijk niet helpen voor haar.”



Carranza is ondertussen 36 jaar en studeert nu bedrijfsbeheer achter de tralies en hoopt dat af te ronden tegen de tijd dat ze vrijkomt. Ze spreekt vloeiend Italiaans, Spaans, Duits en Engels. Ze heeft ook haar memoires uitgegeven onder de titel ‘Mijn twee levens, het echte verhaal van de ijsvrouw’.

18-01-2017 14:14:46 Mamsie

Waarom is ze zo gevaarlijk in een vrouwengevangenis?

Dáár verwacht ze toch geen bevruchting te krijgen?

En kettingzagen zullen er ook niet rondslingeren.

Dus waar die hele staf aan personeel voor nodig is, snap ik niet.

Of ontbreekt er in het verhaal een cruciaal gedeelte dat het zou verklaren?

18-01-2017 14:15:17 Lennie

Alle gevangenen mogen daar vrij bewegen....91 mannen en één vrouw...Het zou zo maar eens kunnen dat ze vrij vlot in verwachting is!

18-01-2017 15:03:32 Jawel

@Lennie : en zo niet lost ze wellicht eigenhandig een eventueel cellentekort op...

18-01-2017 15:48:50 GroteMop1983

‘Mijn twee levens, het echte verhaal van de ijsvrouw’.

Uhhh, ik geloof dat het er nu één is in de cel. Uhhh, ik geloof dat het er nu één is in de cel.

18-01-2017 15:52:53 stora

Zo'n gevangene zegt dan eind 50 en dan zegt zij, dat reken ik ook goed. @Lennie , dan zegt ze tegen een gevangene, als je raad hoe oud ik ben mag je met me naar bed.Zo'n gevangene zegt dan eind 50 en dan zegt zij, dat reken ik ook goed.

18-01-2017 16:40:10 Umpie

@Mamsie :

Waarom is ze zo gevaarlijk in een vrouwengevangenis?

Dáár verwacht ze toch geen bevruchting te krijgen? QuoteWaarom is ze zo gevaarlijk in een vrouwengevangenis?Dáár verwacht ze toch geen bevruchting te krijgen?

Ik denk dat de mevrouw iedereen aanviel zodat ze juist te gevaarlijk werd bevonden en bij de mannen terecht kwam. Daar kan ze tenminste wel een bevruchting verwachten. Ik denk dat de mevrouw iedereen aanviel zodat ze juist te gevaarlijk werd bevonden en bij de mannen terecht kwam. Daar kan ze tenminste wel een bevruchting verwachten.

