Nieuw licht op dood Hitler

Er zijn geheime documenten vrijgegeven over het leven en de dood van Adolf Hitler. Daaruit blijkt dat de geschiedenis misschien wel heel anders is gelopen dan gedacht.



Geheime documenten werpen nieuw licht op dood Hitler: pleegde hij wel zelfmoord?

Voormalig CIA-agent Bob Baer en Tim Kennedy van de Amerikaanse speciale eenheden namen 14.000 vrijgegeven documenten door. In een documentaire die History Channel vandaag uitzendt, is te zien hoe ze ontdekken dat de Berlijnse bunker van Hitler nog een vijfde, tot nu toe onbekende uitgang had. Die zou de Führer gebruikt kunnen hebben om te ontsnappen naar een plek waar een vliegtuig kon landen en opstijgen.



En er zijn meer signalen. Zo staat er in een document van de Britse geheime dienst dat Hitler door piloot Peter Baumgart van de Luftwaffe weggevlogen werd uit Duitsland op de dag voor hij zelfmoord pleegde. In een ander dossier staat dan weer de getuigenis van een SS-officier die Hitler gezien zou hebben in Denemarken, waar hij van vliegtuig wisselde. Uit Argentinië komt bewijs over een gebouw in militaire stijl waar Hitler na zijn ontsnapping verbleven zou hebben.



De twee mannen wijzen er in de documentaire verder op dat het belangrijkste bewijs voor de zelfmoord van Adolf Hitler en zijn vrouw Eva Braun ontbreekt, namelijk hun lichamen. Geschiedkundigen nemen aan dat het enige wat van het lichaam van Hitler over bleef, een stuk van zijn onderste kaakbeen is. Dat is in het bezit van het Kremlin in Rusland.

Volgens het Russische leger zouden de lichamen van Hitler en Braun na hun dood in de tuin van de bunker zijn verbrand. De kaak zou volgens zijn gevangen genomen tandartsassistenten overeenkomen met zijn gebitsgegevens. “En dat is ook het enige wat echt uitsluitsel kan geven over Hitlers dood”, aldus Bear. “Maar Rusland heeft het kaakbeen nog altijd niet vrijgegeven voor forensisch onderzoek.”

Reacties

ik vind het eigenlijk wel leuk om weer eens een gekke conspiracy theorie te horen.



Maar ik hoop niet dat deze man nog jaren in relatieve rust heeft kunnen leven. En eerlijk gezegd lijkt het me niet het type dat niet opnieuw macht en publiciteit zou zoeken

