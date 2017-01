Niet zitten, maar fietsen of dammen in de wachtkamer van het LangeLand Ziekenhuis

In het LangeLand Ziekenhuis in Zoetermeer wordt woensdag een actieve wachtkamer geopend. PatiŽnten moeten namelijk meer gaan bewegen. Het concept is bedacht door drie studenten van de Haagse Hogeschool.



In de wachtkamer kunnen patiŽnten onder meer een interactieve fietstocht door een stad maken. Dat kunnen ze doen op hometrainers die voor een groot scherm staan, waarop verschillende steden kunnen worden geprojecteerd. Ook zijn er breinbrekers en kunnen patiŽnten een potje dammen.



ĎHet idee voor een actieve wachtkamer is voortgekomen uit een studieopdrachtí, vertelt Corstiaan Mulckhuijse, ťťn van de bedenkers. 'We moesten onderzoek doen naar ouderen en innovatie. Zo kwamen we erachter dat ouderen meer moeten gaan bewegen. We willen ook de sociale cohesie bevorderen.í



Ook statafels zijn van groot belang, want 'zitten is het nieuwe rokení, zegt Mulckhuijse stellig. ĎDe enige legale manier van zitten, is wat ons betreft op een fitbal.í Toch staan er nog steeds stoelen in de wachtkamer, voor de mensen die echt niet anders kunnen.



Reacties

18-01-2017 09:12:53 allone

Stamgast



WMRindex: 24.754

OTindex: 54.520



Als ik een afspraak heb om 10 uur wil ik eigenlijk ook geholpen worden rond 10 uur.

Kunnen ze niet een 'concept' verzinnen dat artsen en hun assistenten helpt hun agenda te verbeteren?



En wat beweeg je als je damt? Je rechter hand? Of linker, als je links bent



Laatste edit 18-01-2017 09:15 Eigenlijk is het onbeleefd dat je zo lang zou moeten wachten dat je tijd hebt voor een interactieve fietstochtAls ik een afspraak heb om 10 uur wil ik eigenlijk ook geholpen worden rond 10 uur.Kunnen ze niet een 'concept' verzinnen dat artsen en hun assistenten helpt hun agenda te verbeteren?En wat beweeg je als je damt? Je rechter hand? Of linker, als je links bent

18-01-2017 09:28:24 yilopy

Senior lid

WMRindex: 243

OTindex: 16

Alleen, dat kan wel, als alle patiënten afspreken alleen op afspraak ziek te worden en niet met klachten te komen die de dokter binnen de afgesproken tijd niet kan oplossen.



ik vind het een leuk initiatief, want de wachtkamer, zeker bij de eerste hulp, kan wel een opsteker gebruiken, om de verveling tegen te gaan.

18-01-2017 09:44:34 venzje

Oudgediende



WMRindex: 8.357

OTindex: 2.151

jij in de wachtkamer zit, blijkt natuurlijk toevallig iedereen keurig te zijn komen opdagen.)



Laatste edit 18-01-2017 09:45 @yilopy : En als de patiënten op de poli ook allemaal verschijnen voor hun afspraak, zodat het personeel geen 'no-shows' hoeft in te calculeren in de planning. (Maar net alsin de wachtkamer zit, blijkt natuurlijk toevallig iedereen keurig te zijn komen opdagen.)

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: