Tweeling na 10 jaar herenigd en dolgelukkig

Audry en Gracie zijn allebei in 2007 in China geboren. Als eeneiige tweeling. Ze lijken dus heel erg op elkaar. Maar ze wisten niet dat hun andere helft op aarde bestond. En dat wisten hun Amerikaanse adoptiegezinnen ook niet.Toen de moeder van Audrey op zoek ging naar de adoptiefgeschiedenis van haar adoptiekind en stuitte op haar tweelingzusje, die elders in de VS bleek te wonen. Het kwam tot een hereniging (zie video onder). En hoewel ze volkomen gescheiden opgroeide zijn het bijna dezelfde meisjes. Zelfde problemen met hun hart, zelfde bril. Houden allebei van de kip Alfredo, van dezelfde sporten en hebben dezelfde maniertjes.“Het voelde altijd alsof er iets ontbrak,” zegt Audrey. “Nu niet meer.”

17-01-2017 19:44:59

Ten eerste vind ik het een opmerkelijke presentatrice, het is net of ze eigenlijk een man is en toch ook weer niet.



Verder vraag ik me af of je kinderen zo iets spannends moet laten ondergaan in het bijzijn vreemden en voor het oog van de hele natie. Een veilige situatie met alleen familie of andere vertrouwde personen om hen heen lijkt me toch gezonder. Ik snap ook niet waarom men daarvoor gekozen heeft daar een van de moeders zelf het spuurwerk al had verricht en daar dus geen tv voor nodig had.



Maar los van dit alles, fijn voor de meiden. Dat ze beide goed terecht zijn gekomen, gezond lijken, dat er zo te zien goed voor de gezorgd wordt door liefhebbende mensen en dat ze elkaar, tegen alle logische verwachtingen in, toch weer gevonden hebben.