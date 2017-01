Politie krijgt lift van fietser, haalt verdachte in en pakt hem op

De politie is op zoek naar de fietser die maandagmiddag in het Oude Noorden in Rotterdam een agent naar een verdachte fietste. Dankzij de venijnige sprint die de fietser in de benen had, werd de verdachte [18] aangehouden.

Het was een koddig gezicht, vertelt een getuige: een jongen die hard wegrent, een fietser die de achtervolging inzet en een agent die er op achterstand achteraan rent. Tot een tweede fietser langsrijdt. ,,Spring maar achterop!'', roept hij naar de agent. En die aarzelt geen moment.



Even later halen ze de verdachte in. Hij wordt aangehouden en krijgt een bekeuring voor het rijden zonder rijbewijs. En dat is al de vijfde keer. Zijn scooter wordt in beslag genomen.



In het tumult is de fietser weer doorgereden: de politie heeft geen idee wie hij is.

