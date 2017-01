61-jarige vrouw slaat echtgenoot in elkaar na weigeren seks

De 61-jarige Kerry Lee Pineiro uit Florida heeft haar echtgenoot in elkaar geslagen omdat de man weigerde seks met haar te hebben. De vrouw verkocht haar partner enkele rake klappen in zijn gezicht. Ook kreeg de man twee harde kniestoten in zijn kruis. Politieagenten moesten eraan te pas komen om de gemoederen tot bedaren te brengen.Na het nuttigen van enkele drankjes kreeg Kerry Lee Pineiro enorme zin in een vrijpartij met haar man. De man was echter niet in de stemming en wees haar af. Dit tot groot ongenoegen van mevrouw Pineiro die haar man een flink pak slaag verkocht.Tegen agenten die ter plaatse waren gekomen zei de vrouw: ”Ik heb niets te vertellen, sluit me maar gewoon op”. Waarop Pineiro werd meegenomen naar het bureau. Na een nachtje in de cel mocht ze weer naar huis in afwachting van haar proces.