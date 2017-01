Trump als accordeonspeler

Hoewel Donald Trump vooral in het nieuws komt door zijn uitspraken, heeft de aankomend president van de Verenigde Staten ook een uitgesproken lichaamstaal, waarbij hij vooral zijn handen gebruikt. Dat bracht iemand op het idee om een satirische video te maken waarin het net lijkt alsof Trump accordeon speelt terwijl hij speecht.De video met de titel 'Life Accordeon to Trump' werd afgelopen weekend door gebruiker Huw Parkinson van de website Rabbit & Coffee op internet geplaatst en is inmiddels meer dan 300.000 keer bekeken.