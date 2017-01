Lawine-airbag redt leven

Het had niet veel gescheeld of het was slecht afgelopen met Tom Oye. Tijdens het snowboarden kwam de Canadees in een lawine terecht, maar dankzij een lawine-airbag werd zijn leven gered. Het moment werd vastgelegd op video.Oye had de airbag pas drie weken geleden gekregen voor zijn verjaardag. Het cadeau heeft nu zijn leven gered, want dankzij de veiligheidsballon kwam hij niet onder de sneeuw terecht.Het incident vond vorige week plaats in Whistler.