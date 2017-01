Persoon laat 16.000 euro in trein liggen

Een man die woensdagmiddag in de trein bij Amersfoort zat is 16.000 euro verloren. De persoon had net zijn getunede Audi verkocht in Rotterdam en was in de trein in slaap gevallen. Bij het overstappen vergat hij daarbij zijn tas mee te nemen en verloor daardoor het geld. Dit meldt Hart van Nederland op hun website.



Aan het televisieprogramma vertelt Mariska Berendsen, een vriendin van de man die anoniem wil blijven, haar verhaal. ,,Het was een lange reis en hij heeft veel aan zijn hoofd dus daarom was hij in slaap gevallen."



Inmiddels is er aangifte gedaan bij de politie en ook de NS is van de vermissing op de hoogte. Berendsen geeft aan dat ze hoopt dat er goed nieuws komt, maar dat ze bang is dat dit niet gaat gebeuren.

Reacties

17-01-2017 12:20:20 allone

Stamgast



WMRindex: 24.726

OTindex: 54.489



Waarom kreeg hij dat geld in contanten? 16.000 euro vergeten is niet niksWaarom kreeg hij dat geld in contanten?

17-01-2017 12:21:47 venzje

Oudgediende



WMRindex: 8.343

OTindex: 2.145

Als ik zoveel geld bij me had, zou ik aan weinig anders kunnen denken...

17-01-2017 12:22:26 allone

Stamgast



WMRindex: 24.726

OTindex: 54.489

@venzje : maar als je slaapt ben je in een andere bewustzijnstoestand

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: