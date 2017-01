Mysterieuze lichtzuilen aan de hemel in Canada

Een Canadees filmde op 6 januari een bijzonder natuurfenomeen. Die nacht zag hij mysterieuze lichtzuilen aan de hemel. Het schouwspel zag er fantastisch uit.Timothy Joseph Elzinga uit North Bay, Ontario, werd midden in de nacht wakker van zijn huilende zoontje. Toen hij naar buiten keek zag hij vreemde lichtstralen. ôZe deden me denken aan Star Trek of aan Close Encounters of the Third Kindô, vertelt Timothy aan Mashable. Hij dacht eerst dat het om het noorderlicht ging, maar het bleek iets heel anders.Doordat het buiten -18 graden was, bevroren de waterdeeltjes in de lucht zo snel dat ze slechts een paar moleculen dik werden. Daardoor stegen ze niet op om in wolken te veranderen en vielen ze ook niet naar beneden als sneeuw. Ze bleven dus in de lucht hangen en vormden zo minuscule spiegels die licht konden reflecteren.De Canadees legde het fenomeen vast met zijn telefoon. Vooral aan het eind van het filmpje , rond 4 minuut 25 is het natuurverschijnsel goed te zien.