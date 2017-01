Even opruimen: man dankt loterijmiljoen aan sneeuwstorm

Een man in Oregon heeft het aan een sneeuwstorm te danken dat hij op het nippertje een prijs van een miljoen dollar in de loterij kon incasseren.



De man kon vanwege het barre weer zijn huis niet uit, en uit arren moede begon hij vorige week zijn kantoor maar eens op te ruimen. En daar vond hij tussen de paperassen het lot dat hij bijna een jaar geleden had gekocht.



En dat was maar net op tijd ook, want het lot van de Oregon Lottery, waarop een prijs van 1 miljoen dollar was gevallen, zou op 17 januari zijn verlopen, en dan had de man kunnen fluiten naar zijn miljoen.

Reacties

17-01-2017 10:28:57 Ronin

Lid

WMRindex: 59

OTindex: 1

Het feit dat hij een miljoen wint is al mega geluk, maar dat hij het door zoiets basaals als opruimen ontdekt, is helemaal guus geluk.

17-01-2017 10:37:44 allone

Stamgast



WMRindex: 24.734

OTindex: 54.506

@Ronin : Ja idd. En stel je voor, hij had het lot op 18 januari gevonden

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: