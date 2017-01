Verwende eekhoorns vallen bezoekers aan in park

Het was flink schrikken voor de 3-jarige Finley, die met zijn moeder in een park in Cornwall was. De jonge knul wilde een eekhoorn voeden, maar werd toen aangevallen door een hele horde eekhoorns.

De jongen werd meteen naar het ziekenhuis gebracht, weet Daily Mail. Daar waren de dokters drie uur bezig om de door eekhoorns gemolesteerde hand van het jochie te hechten.

Volgens de Britse krant is het niet de eerste keer dat nietsvermoedende parkbezoekers worden aangevallen door de beesten. De eekhoorns zijn verwend geraakt als het om voedsel gaat, door de zachte winter en overgebleven snacks van parkbezoekers. De knaagdieren hebben daarom niet alleen een dik lichaam gekweekt, maar ook een grotere eetlust. En dus proberen ze zich tegoed te doen aan het eten van de bezoekers van het Tehidy Country Park. De moeder van het gebeten jongetje heeft er inmiddels haar taak van gemaakt om andere parkbezoekers te waarschuwen voor de gewelddadige beestjes.

