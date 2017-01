Vrouw valt 54 kg af dankzij theelepel

De Deense Mathilde Broberg (21) woog een paar jaar geleden nog 120 kilo. Toen ze vanwege haar gewicht geweigerd werd in een attractie van een pretpark, besloot ze het roer om te gooien. Door een simpel trucje viel ze ruim 50 kilo af.Uiteraard stopte ze met het eten van junkfood en nam ze een abonnement op de sportschool, maar een andere kleine aanpassing gaf de doorslag. Sinds ze het roer volledig omgooide, is ze kleine porties gaan eten met een theelepel, waardoor ze naar eigen zeggen nooit meer te veel eet.Inmiddels is Mathilde 54 kilo lichter en heeft ze overtollige huid laten weghalen. De weegschaal geeft nu 67 kilo aan. Mede dankzij haar transformatie heeft ze het geschopt tot fitnessmodel.

ik weet het niet.Je zou natuurlijk iets kunnen drinken als je een hongergevoel hebt.. maar ik weet niet of het helpt..Soms is het beste om gewoon te accepteren dat we geen 20 meer zijn

jessin

Waarom staat dit op WaarmaarRaar? Wat een onzin is dit. Aangezien boven op de header staat dat dit de "opmerkelijkste krant" is, kunnen we er van uit gaan dat dit nieuws hoort te zijn.



Dit lijkt echt meer op clickbait troep die ook over op facebook te vinden is.

Dit is geen buzzfeed.