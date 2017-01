Overleden man komt vlak voor begrafenis weer tot leven

Familieleden van een 75-jarige Chinees kregen de schrik van hun leven toen de doodverklaarde man plots weer tot leven kwam in de provincie Sichuan. De nabestaanden waren al bezig met het voorbereiden van de begrafenis toen ze geklop hoorden in de doodskist.



De zoon van de bejaarde Chinees was naar eigen zeggen overtuigd dat zijn vader zijn laatste adem had uitgeblazen. Het lichaam van de man was koud geworden en hij reageerde niet toen hij door elkaar werd geschud. Daarop werd zijn lichaam in een kist gelegd.



Al snel bleek een en ander niet in de haak te zijn, meldt People's Daily. Een ingehuurde begrafenisondernemer merkte dat het deksel van de kist was verschoven. De Chinees slaagde er volgens in de aandacht van zijn familie te trekken door met handen en voeten op de kist te kloppen.



"Wat gebeurt er?", wilde de verbijsterde man weten nadat het deksel was geopend. Volgens de krant verkeert de man in stabiele toestand en rust hij thuis uit.

Reacties

16-01-2017 11:09:13 allone

Stamgast



WMRindex: 24.716

OTindex: 54.473



Niet dat die ook niet soms vergissingen kunnen maken.. De zoon besloot dat hij gestorven was? Wordt er in China niet door een arts gekeken of iemand dood is?Niet dat die ook niet soms vergissingen kunnen maken..

16-01-2017 11:52:09 stora

Erelid



WMRindex: 4.380

OTindex: 618



De oplossing zal wel weer in het midden liggen Te snel in een kist stoppen is dus niet goed. Maar een man die zijn moeder heel lang in huis had gehouden omdat ze was overleden, die deed het ook niet goed,De oplossing zal wel weer in het midden liggen

16-01-2017 11:53:22 Lennie

Lid

WMRindex: 49

OTindex: 0



@stora : In het midden van de kist, neem ik aan??

16-01-2017 11:56:03 stora

Erelid



WMRindex: 4.380

OTindex: 618

@Lennie , je moet wel een hele grote kist hebben wil je iemand links of rechts in de kist leggen.

16-01-2017 12:27:44 Lennie

Lid

WMRindex: 49

OTindex: 0

@stora : Daar heb jij weer een punt!

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: