Zorgverzekeraar verklaart overstapper dood

Zorgverzekeraar CZ is in de fout gegaan door een overstapper naar een andere zorgverzekeraar per ongeluk dood te verklaren.



De Tilburger Eric Steur besloot eind vorig jaar samen met zijn partner over te stappen naar een andere zorgverzekering. Hij meldde zich aan bij Anderzorg. Maar naast de brief met een nieuwe zorgpas van Anderzorg, lag er gisteren ook een brief van CZ op de deurmat. "Daarin werd ik dood verklaard en werd mijn partner gecondoleerd", vertelt Steur bij Omroep Brabant.



De Tilburger twitterde na het openmaken van de post aan het begin van de avond meteen dat het prima met hem gaat.



Steur en zijn partner waren overgestapt naar Anderzorg vanwege een eenmalig premievoordeeltje. Steur: "Ach, het ontloopt elkaar niet veel, maar we wilden wat anders. Anderzorg zorgt dan dat de lopende verzekering bij CZ wordt opgezegd. En dat is gebeurd."



"Natuurlijk schrik je er even van, maar het is vooral dom en slordig van CZ. Er zat ook nog een folder bij met acties die mijn partner moest ondernemen vanwege mijn overlijden", aldus de Tilburger.



CZ spreekt van een pijnlijke en stomme misser.

Reacties

16-01-2017 09:10:09 stora

Hij is overgestapt , dus voor CZ is hij dood.

16-01-2017 11:07:22 De Paus

S Mark Twain zei het al.

The rumours of my death are greatly exaggerated. The rumours of my death are greatly exaggerated.

16-01-2017 12:32:28 Lennie

Hij mag nog van geluk spreken dat de gemeente hem niet doodverklaard heeft. Schijnt dat je daar een enorme hoop moeite mee kan hebben om je dan weer levend te laten verklaren..

