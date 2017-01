De 10 keer dat de Simpsons de toekomst voorspelden

Wie heeft het niet mee gekregen: Donald Trump wordt de komende vier jaar president van Amerika. De meningen zijn hier nogal over verdeeld en vrijwel niemand zag dit aankomen. Wie dit wel hebben zien aankomen zijn de schrijvers van The Simpsons. De afgelopen jaren heeft deze serie aardig wat correcte voorspellingen gedaan. Hier een aantal voorspellingen die ons achteraf een kijkje in de toekomst gaven. Lees ook: Overzicht nieuwe series voor aankomend najaar.De laatste voorspelling die uitgekomen is, is de voorspelling dat Donald Trump president zou worden.Dit is niet de enige voorspelling die The Simpsons deden. Met de jaren hebben The Simpsons aardig wat correcte voorspellingen gedaan waaronder de Ebola uitbraak en 9/11. Hoe de vork precies in de steel steekt weten we niet maar dat het wel heel toevallig is allemaal kunnen we niet ontkennen. Hieronder een klein overzicht met voorspellingen uit de afgelopen jaren.Fifa corruptieBaby vertalerAanval van een tijgerRobotten in de bibliotheekHet jatten van frituurvet/olieHet gebruik van touch keypadSmart Watch en videochatPaardenvleesHet afluisteren van de overheid9/11