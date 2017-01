Pinautomaat op de rails: trein ontspoord

Je steelt een pinautomaat, krijgt hem niet open, en wat doe je dan? Nou gewoon, je legt hem op het spoor.In een poging geld uit het ding te krijgen, deponeerden criminelen het apparaat op de treinrails in het Duitse Dinslaken. Een goederentrein, afkomstig uit Nederland, ramde het gevaarte en liep uit de rails.De machinist en twee treinbegeleiders raakten niet gewond. Het is de dieven overigens niet gelukt om het geld uit de automaat te krijgen, zegt een politiewoordvoerder.De trein blokkeerde het spoor in het station van Dinslaken. Het treinverkeer tussen Duisburg en Wesel was enige tijd gestremd en ook de ICE tussen Amsterdam en Frankfurt ondervond hinder. Volgens de Duitse spoorwegen is er voor reizigers nog wel kans op vertragingen.