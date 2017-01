Baasje met gebroken nek dankt leven aan zijn hond

Een Amerikaanse man ging op oudejaarsavond buiten in de vrieskou brandhout halen, maar hij gleed uit en brak zijn nek. Hij dreigde binnen no time onderkoeld te raken en de situatie leek uitzichtloos. Tot zijn hond in actie kwam.De golden retriever ging op zijn baasje liggen om hem warm te houden. Ondertussen likte hij zijn gezicht om ook dat te verwarmen en blafte hij ononderbroken om hulp. “Ze bleef blaffen, maar week niet van mijn zijde. Ze hield me warm en alert. Ik wist dat ik moest volhouden om in leven te blijven. Tegen de ochtend had ik geen stem meer en kon ik niet meer om hulp roepen, maar Kelsey bleef blaffen,” aldus Bob.Eindelijk na ruim twintig uur merkte de buurman, die een kilometer verderop woonde, het geblaf op en schoot te hulp. De man uit Michigan had inmiddels een lichaamstemperatuur van 21 graden. Onderkoeling begint vanaf 35 graden. Toch knapt hij nu wonderwel op, al heeft hij nog een lange weg te gaan. “Ik ben mijn twee helden eeuwig dankbaar.”