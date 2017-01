Slaapzakjas voor daklozen

De stof krijgen ze van Pintail en Ten Cate uit Almelo, de slaapzakken zijn beschikbaar gesteld door outdoormerk Nomad en Emile Ratelband betaalt het maakloon van het eindproduct: een jas voor daklozen die ook kan worden gebruikt als slaapzak.Modeontwerper Bas Timmer uit Enschede bedacht de slaapjas en zijn kameraad Alexander de Groot zorgde dat het werkelijkheid werd.Voorop stond dat het niks mocht kosten, omdat ze het eindproduct gratis ter beschikking gaan stellen aan daklozen. Dit weekeinde gaven ze de eerste pakken weg: twee in Enschede en een in Utrecht. Het tweetal laat honderd jassen maken in het naaiatelier van RCH, aan de Parkweg in Enschede.Een flink deel is er al van klaar. Volgend jaar moet het aantal nog veel groter worden. Dan willen ze die in heel Nederland gaan verspreiden. Bas Timmer kwam op het idee nadat vorig jaar december een Enschedeër in de vrieskou overleed. De man was zijn kamer uitgezet, kon geen onderdak vinden en kreeg uiteindelijk een slaapplek onder de brandtrap buiten bij verslavingsinstelling Tactus, aan de Molenstraat in Enschede, omdat de winteropvang daar nog gesloten was. Hij stierf er van de kou.Volgens Timmer, die de dakloze via via kende, en De Groot mag iets dergelijks in Nederland nooit meer gebeuren. „Ik wilde daar iets aan doen”, zegt Timmer. „Eerst dacht ik aan een trui, maar al pratend met verschillende mensen werd het de daklozenjas.” Hij en compagnon De Groot willen uit sociale betrokkenheid ‘daklozen een warme winter bezorgen’ met hun ‘sheltersuit’, zoals de daklozenjas officieel heet. In Enschede overhandigden ze de eerste twee pakken aan Jan Moes, die jarenlang buiten leefde en nu een kamer heeft. Hij kent de wereld van de daklozen goed en zal ze verder uitdelen. Hij is onder de indruk van het initiatief.