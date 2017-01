In dit restaurant hoef je niet te betalen

Je gasten zelf laten beslissen wat ze voor je eten en drinken betalen. Klinkt niet echt als een goed business model. Toch waagt ondernemer Judith Manshanden van het Geefcafe zich eraan, net als een paar andere ondernemers in Nederland.In het Geefcafe mag je zelf bepalen wat je het driegangenmenu waard vindt. Je kan dus weglopen zonder ook maar één euro te betalen voor je diner.Maar in de praktijk gebeurt dat niet, merkt Judith. "80 procent van de mensen geeft de prijs die wij als indicatie geven, of ze geven zelfs meer. Zo'n 20 procent geeft minder en dat is vaak omdat ze minder hebben." Het idee achter het concept is dat mensen met meer geld betalen voor mensen die wat minder hebben.Judith werkte als consultant, maar was niet helemaal tevreden. "Ik zat in een omgeving waar het alleen maar over geld ging en niet over verbinding. Toen ik vijf jaar geleden een video over een pay as you can-restaurant in de VS zag, dacht ik: dit is leuk. Hier kan je én een gezonde business runnen en iets goeds doen voor een ander."Ze ging op onderzoek uit in New Jersey, waar Jon Bon Jovi ook zo'n soort restaurant heeft. "Wat me daarin aansprak was dat het een mooie plek was, waar alle mensen uit de lagen van de bevolking aan tafel zaten: van een vrouw met een Chanel-tas tot een dakloze."In haar restaurant werken, net als in de toko van Bon Jovi, mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.Als richtprijs voor een driegangendiner houdt Judith ongeveer 25 euro aan. Als iemand meer betaalt, dan geef je eigenlijk een maaltijd door, legt ze uit. "Als twee personen al 10 euro meer betalen en iemand anders ook vijf euro, dan kunnen wij een driegangenmaaltijd doorgeven aan iemand die weinig heeft. Die maaltijd is dus als het ware al betaald door onze andere gasten."Judith merkt dat mensen het soms ongemakkelijk vinden dat ze zelf mogen bepalen wat ze betalen. "Ik zie dat mensen zich vaak afvragen: doe ik het wel goed en geef ik niet te veel of te weinig? Ik vind die discussie heel interessant, want wat is nou de waarde van geld? En hoe waardeer je zo'n avond?"Dat iemand expres heel weinig betaalt, is nog niet gebeurd. Dat is ook haar doel: "Dat mensen beseffen dat geld niet het belangrijkst is, maar juist de verbinding zoeken met elkaar. Ik hoop dat mensen dat hier voelen en dan meenemen in hun eigen leven. Dat lijkt me het mooist."