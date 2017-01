Ontwerpfout: fabrikant haalt schoen terug vanwege hakenkruiszool

Een Amerikaanse schoenenfabrikant heeft een werkschoen uit de winkels gehaald nadat bleek dat de zool een afdruk achterliet met hakenkruizen. Het bedrijf heeft excuses aangeboden en zegt dat het op geen enkele manier de bedoeling was.De schoen, de de Polar Fox military combat boot, en de zoolafdruk gingen afgelopen week de wereld rond nadat een koper een foto plaatste van de zoolafdruk.De foto met het bijschrift 'er was een hoek van de schoen die ik niet zag toen ik mijn nieuwe werkschoenen bestelde' werd massaal gedeeld via sociale media. De foto werd al meer dan twee miljoen keer bekeken.Conal International Trading Co zegt dat ze de schoenen met 'de misprint' niet meer te zullen verkopen. "Wij promoten geen haat bij ons bedrijf."Op de site van Amazon waren de Polar Fox military combat boots eerder deze week nog te krijgen. Op de site reageerden grappenmakers door te zeggen dat ze de schoenen 'heily recommended' en geven een beoordeling van 'nein out of ten'. De schoenen zijn volgens een andere grappenmaker 'heel handig om Polen binnen te vallen'.