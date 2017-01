Man smst per ongeluk agent om drugs te verkopen

Een Amerikaanse man uit Louisiana is gearresteerd nadat hij per ongeluk een sms had verstuurd aan een politieagent om drugs aan hem te verkopen en een afspraak in te plannen.



De 39-jarige man stuurde in de sms aan de agent dat hij ‘crystal meth’ ofwel methamphetamine af wilde leveren. De agent ging akkoord en gaf het door aan de narcotica afdeling.



De man kwam opdagen met crystal meth en twee wapens. Hij is direct in de boeien geslagen.

