De storm die over Europa raast, biedt naast overlast ook mogelijkheden. Twee jonge Belgen lieten zich niet weerhouden door windsnelheden tot 120 kilometer per uur en kitesurften vrijdagmiddag voor de kust van De Panne in BelgiŽ. ,,Onbeschrijflijk, hier keken we al een jaar naar uit", aldus de jongens van 16 en 17 jaar.



,,De moeilijkheid en het gevaar schuilden in de afwisselende windstoten, met soms een kracht van 35 knopen (70 km/uur) en soms van 45 knopen (120 km/u). Daardoor was het niet makkelijk om de kite onder controle te houden", vertellen de jongens aan Het Laatste Nieuws. Om het enigszins veilig te houden surften de jongens om de beurt en hielden ze elkaar in de gaten. ,,Langer dan een kwartier surfen was onmogelijk. We zijn kapot", aldus de oudste van de twee.



De gouverneur van de provincie West-Vlaanderen had vandaag opgeroepen weg te blijven van de kust. De jongens reageerden laconiek. ,,We wisten dat het niet mocht van de gouverneur, maar konden het niet laten. Toch waren we even bang toen we begonnen. Maar dan is het gewoon de knop omdraaien en ervoor gaan. We hebben zelfs gesprongen. Zo'n gevoel is niet te evenaren. Als iemand zegt dat je dan niet mag surfen, heb je daar geen oren naar."

ze spelen met hun leven

@botte bijl, dat denk ik ook. Maar als kitesurfen je sport is dan krijg je wel een kick van dit weer.

En dan moet je dat toch ooit eens gedaan hebben.

@stora :

hopelijk vertellen ze het hun moeders pas als ze het hebben overleefd hopelijk vertellen ze het hun moeders pas als ze het hebben overleefd

@botte_bijl:

@stora :

hopelijk vertellen ze het hun moeders pas als ze het hebben overleefd Quotehopelijk vertellen ze het hun moeders pas als ze het hebben overleefd (Ik neem aan van niet, anders had dat wel in het nieuws gestaan) en hopelijk krijgen die moeders niet te horen dat ze het niet hebben overleefd(Ik neem aan van niet, anders had dat wel in het nieuws gestaan)

Als het mis gaat en ze slaan tegen een flatgebouw te pletter hebben de mensen die daar wonen een levenslang trauma.



Ook voor hun ouders zou ik het verschrikkelijk vinden om het nieuws te moeten horen, en dan nog de mensen die het nieuws moet brengen, deze slapen niet rustig meer voorlopig.



Al met al veel verdriet en dat alleen voor hun kick. Ik hoop dus dat ze een flinke boete krijgen om het af te leren om niet te luisteren.

papsie was het niet eens met de snelheid die de wind had want 1 knoop is 1 zeemijl per uur. een zeemijl is 1852 meter

45 knoop is dus 45 maal 1852 is 83.34 km per uur en geen 120 kilometer

De windsnelheden haalde 120km/u, hoe snel de kiters gingen weten we helemaal niet.

