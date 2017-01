Gesloopte piratenzendmast blijkt van legaal radiostation

Een pijnlijk foutje van het Agentschap Telecom. Deze overheidsinstelling dacht een illegale zendmast te hebben ontdekt in Ommen, maar dat bleek een vergissing.



Het was een zendmast van het regionale radiostation Vechtdal FM, die net een week daarvoor was geplaatst. Toen de dienst achter de fout kwam, was het al te laat: de mast was al ontmanteld, schrijft het dagblad De Stentor.



Bij het station zijn ze teleurgesteld over het weghalen van hun gloednieuwe zendmast: "Helaas zijn wij door een vergissing van het Agentschap Telecom momenteel niet te beluisteren via FM105.6", schrijft het station op zijn Facebookpagina. Woordvoerder Marcel van de Vegt spreekt van 'een behoorlijke tegenslag'.



Het agentschap noemt het 'bizar en heel slordig'. Tegen de krant zegt een woordvoerder dat er iets is fout gegaan bij het controleren van de vergunning. "Tijdens de ontmanteling viel het al op dat het hier om een wel bijzonder professionele installatie ging", zegt de woordvoerder in De Stentor. Hij noemt het 'heel spijtig' en voegt toe: "Tja, waar gehakt wordt vallen spaanders."

Reacties

14-01-2017 18:06:33 HHWB

Erelid



WMRindex: 3.555

OTindex: 126

S Ik mis er niets van...

14-01-2017 18:13:01 botte bijl

Stamgast



WMRindex: 57.766

OTindex: 26.634

@HHWB :

ook met die zendmast zul je een regionale zender uit Overijssel niet op FM kunnen ontvangen ook met die zendmast zul je een regionale zender uit Overijssel niet op FM kunnen ontvangen

14-01-2017 18:21:33 HHWB

Erelid



WMRindex: 3.555

OTindex: 126

S @botte_bijl: Dus moeilijk doen voor niks...

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: