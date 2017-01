Duits vosje veranderd in ijssculptuur

Het had een beeld uit de animatiefilm Ice Age kunnen zijn: een vos in een gigantisch ijsblok. Maar de foto die een jager gisteren maakte bij het Duitse stadje Fridingen, is echt.Volgens een lokale krant zakte de vos begin december door het ijs op de Donau. Het dier kwam niet meer boven. Een jager ontdekte dat de vos één groot ijsblok was geworden en zaagde het dier uit. Zo stond de 'fox on the rocks' gisteren op de oever van de rivier.De Donau is bij Fridingen nog een kleine rivier, die in de winter geregeld dichtvriest. De Schwäbische Zeitung meldt dat de vos is gevonden op een plek waar ook warm water in de rivier stroomt. Het ijs was daardoor niet stevig genoeg.De jager laat het ijsblok nu smelten. Als de dode vos is bevrijd, gaat het kadaver naar een destructiebedrijf. De vacht is na een maand in het ijs waardeloos, aldus de jager.