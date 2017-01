Alleenstaande vader met kanker besteedde zijn allerlaatste maanden om een gezin te vinden voor zijn zoontje

Nick Rose (40) kreeg al weer kanker. De eerste keer was het goed afgelopen, maar dit keer zaaide het uit van zijn skelet naar zijn longen en was zijn dood een kwestie van tijd.

Die tijd heeft hij ook toen het eigenlijk niet meer ging besteed om een goed gezin te vinden voor zijn zoontje Logan(4), de liefde van zijn leven.

De moeder van Logan is uit beeld en hij wilde dat zijn zoon een liefdevolle jeugd bleef hebben.

Met de kanker op zijn hielen vond hij nog net op tijd een geschikt gezien.

Dinsdag stierf Nick. Zijn geld was op, dus om de begrafenis te betalen lapten zijn vrienden.

Arme drommel........

