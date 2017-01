14-01-2017 10:40:41

Het Vaticaan heeft het geld natuurlijk veel te hard nodig om schadevergoedingen te betalen aan de slachtoffers van seksueel misbruik, dat is gepleegd door de eigen priesters. Het uitdelen van voedsel aan de daklozen werd te duur voor ze en daarom hebben ze de boel uitbesteed aan McDonald’s. Maar dan niet meer dan duizend maaltijden per dag laten uitdelen, want de vestiging in Vaticaanstad moet natuurlijk wél winstgevend blijven.Trouwens: bijna alle liefdadigheid is niet meer is dan een publiciteitsstunt; 95% van de opbrengst gaat in de eigen zakken en 5% wordt werkelijk aan écht noodlijdende mensen besteed (en dan nog op een vaak inefficiënte manier).