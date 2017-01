Fiets onder stroom

Drie Britse mountainbikers zijn tijdens een ritje in een wel erg ongemakkelijke situatie verzeild geraakt. De vrienden probeerden een mountainbike over een hekje te tillen, maar realiseerden zich niet dat er stroom op stond.Het hele incident is op video vastgelegd. Met man en macht proberen de mountainbikers de fiets los te krijgen, maar dat levert hen telkens elektrische schokken op.Onduidelijk is waar en wanneer de beelden precies gemaakt zijn.