Poes krijgt manager

De Belgische Thor de Bengaal is al tijden een enorme hit op Instagram. Met meer dan 150.000 volgers op Instagram en bijna 18.000 op Facebook besloot zijn baasje Rani Cucicov uit het Vlaamse Meerbeek een professional in de arm te nemen. En Rani koos niet voor de minste: de studente werkt nu samen met het PR-bureau achter Astrid Bryan om een centje aan haar huisdier te verdienen.,,Het begon allemaal met een account voor familie en vrienden, ik zette de foto's van Thor voor de lol online'', vertelt Rani, die Thor De Bengaal op social media introduceerde. Het beestje is populair vanwege zijn bijzondere vacht met een stoer luipaardmotief. De Bengaalse kat is een kruising tussen een wilde Aziatische luipaardkat en een normale huiskat. ,,Toen de Amerikaanse site Bored Panda ons huisdier oppikte, werd Thor een echte virale hit. Nu zet ik elke dag een foto online.''Er zijn aardig wat bedrijven die Thor met zijn 150.000 volgers maar wat graag willen inhuren om reclame te maken voor hun product. Daarom besloot de 21-jarige rechtenstudente samen te werken met professionals om wat te verdienen aan haar kat. ,,Omdat ik totaal geen ervaring heb in die sector ben ik op zoek gegaan naar een bedrijf dat dit uit handen kon nemen. Zo ben ik uitgekomen bij The Kube in Antwerpen. Zij vertegenwoordigen al enkele tientallen 'digital influencers' - mensen die op sociale media bepaalde merken vertegenwoordigen en daar geld voor krijgen. Toen ik hen vroeg of ze hetzelfde voor mijn kat wilden doen, dachten ze eerst dat ik een grap maakte. Maar al snel zagen ze er het potentieel van in.''En nu zit Thor bij hetzelfde managementbureau als Astrid 'Bryan' Coppens en Murielle Scherre. Deze maand doet hij zijn eerste professionele shoot al. ,,Veel kan ik er nog niet over zeggen'', zegt Inge Olesen van The Kube. ,,Wat vaststaat, is dat Thor dit jaar de ambassadeur wordt van een sensibiliseringscampagne. Maar mogelijk volgen er ook nog andere opdrachten.''Of dat ook iets opbrengt? ,,We moeten nog zien hoe Thor precies beloond zal worden, het is ook voor ons nog heel nieuw allemaal'', zegt Olesen. ,,Maar een digital influencer mag in BelgiŽ momenteel rekenen op 250 tot 500 euro per post op sociale media.''