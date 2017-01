Meisje wordt gestalkt door Poltergeist

De vader van een jong meisje besloot onlangs beveiligingscamera’s in hun huis te plaatsen nadat zijn dochtertje klaagde dat ‘iets’ haar lastig viel. Omdat het niet erg duidelijk was wat het meisje precies bedoelde, besloot vader hun huis te voorzien van camera’s.Op beelden die zijn opgenomen met de camera’s zag de vader dingen die hij niet kon verklaren. Terwijl hij zijn dochtertje ziet spelen met een stuk speelgoed in haar kamer, ziet hij meer bewegen dan zijn dochtertje alleen. Filmpje