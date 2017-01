28 jaar in studentenwoning kan echt niet, vindt de rechter

Toen deze voormalige Delftse student zijn kamer betrok, stond de Berlijnse muur nog overeind. Maar nu moet hij van de rechter toch echt op eigen benen staan.



Een kleine drie decennia woont de man al op zijn studentenkamertje. En kennelijk bevalt hem dat best, want er moest een rechter aan te pas komen om hem het huis uit te jagen.



De huurder begon in 1983 aan een studie aan de TU Delft en rondde die in 1989 af. Vlak vóór hij afstudeerde betrok hij een woning van de SDSH, de Stichting Delftse Studenten Huisvesting (tegenwoordig DUWO). Daarvoor betaalde hij iets meer dan 300 gulden aan huur per maand. En daar woont hij nog steeds.



DUWO voelde pas in 2012 nattigheid en schreef de huurder dat hij het huis uit moest. Het is immers een studentenwoning en daaraan is een groot tekort, zeker nu er ook steeds meer buitenlandse studenten naar ons land komen. Volstrekt logisch, zou je zeggen. De huurder vond van niet en vertelde de rechter dat in 1989 iederéén welkom was als huurder bij SDSH, niet alleen studenten. In de huurovereenkomst van krap dertig jaar terug zou ook niet hebben gestaan dat de woning specifiek voor studenten was.



Kan wel zijn, stelt de rechter, maar in alle overeenkomsten, brochures en formulieren van destijds staat het woord 'student' duidelijk vermeld. "De gedaagde heeft kunnen en moeten begrijpen dat hij een woning voor studentenhuisvesting betrok."



In zijn vonnis maakt hij dan ook korte metten met de argumenten van de oud-student. Per 1 juni dit jaar, 28 jaar nadat hij voor het laatst verhuisde, zal hij ergens anders woonruimte moeten vinden. Daarnaast kan hij een boete van een paar honderd euro tegemoet zien en moet hij de proceskosten betalen.

Reacties

13-01-2017 17:34:57 BatFish

Ik zou er niet aan moeten denken om nu nog in een studentenflat te wonen. Ik ben ook in 1983 gaan studeren, maar vind het nu echt wel essentieel om een eigen stek te hebben, niet tussen de zooi van andere studenten.

13-01-2017 17:57:37 allone

goedkoop is duurkoop

13-01-2017 18:22:51 Mamsie

Blijf zitten waar je zit en verroer je niet.

13-01-2017 19:06:54 HHWB

S Best wel raar... in 28 jaar kan je toch wel een vriend of vriendin krijgen met waar je samen gaat wonen?

13-01-2017 20:24:12 De Paus

S @allone :

: niet iedereen wil een partner. Quote @HHWB : niet iedereen wil een partner.



Nou, ik wel hoor . Ik heb al een contactadvertentie gezet:

Oudere jongeman met goede baan binnen religieus genootschap z.k.m. weelderig gevormde jongedame, die hij graag alle hoeken van zijn slaapkamer wil laten zien.

Nou, ik wel hoor. Ik heb al een contactadvertentie gezet:Oudere jongeman met goede baan binnen religieus genootschap z.k.m. weelderig gevormde jongedame, die hij graag alle hoeken van zijn slaapkamer wil laten zien.

13-01-2017 22:08:25 Heusdenaar

@De_Paus: En heb je al een reactie gehad?

