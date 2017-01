Vrouw zet Chewbacca-masker op voor bevalling

Bevallen is zelden een pretje, maar deze vrouw besloot dat er wel wat gelachen mocht worden toen ze weeŽn kreeg. Katie Curtis uit Detroit zette een Chewbacca-masker op en deelde een video van zichzelf terwijl ze in een ziekenhuisbed ligt en pijnkreten slaakt. Ze slaagt er bovendien in tussendoor Wookie-taal uit te kramen.Misschien zit je nu ongemakkelijk op je stoel te draaien, maar geen nood: je mag lachen.Het was immers net Katie's bedoeling het hele bevallingsgebeuren wat kinderlijke onnozelheid te verlenen. Op haar Facebookpagina schrijft ze: "Omdat ik op het punt sta moeder te worden, moet ik toch niet volwassen worden zeker? Bwahahaha, neem het leven toch niet te serieus! Dit is het beste kerstgeschenk ooit!", gevolgd door de hashtags #bevallen en #zwangerschapsbeharing.De video is inmiddels 152.000 keer bekeken en honderden vonden het de moeite hem te delen. Katie voegde er nog aan toe dat haar gynaecoloog haar masker en gekreun zo grappig vond dat hij zelf een video maakte. De kans dat hij nog eens Chewbacca helpt bevallen is dan ook bijzonder klein.Katie's video is nog bijlange niet zo populair als die van Candace Payne, die vorig jaar toonde hoe haar Wookiemasker werkt. Maar, zoals vrouwen die op het punt staan te bevallen wel vaker te horen krijgen, geldt ook hier: wat niet is, kan nog komen.Oh, en Katie beviel van een gezonde, niet al te behaarde zoon: Jayden.