Unieke drinkkunst van chimpansees

Onderzoekers hebben Chimpansees in Ivoorkust gefilmd die op unieke wijze drinken. De dieren laten zien dat ze met behulp van eigengemaakt 'gereedschap' water uit een boom weten te halen.De apen kauwen op een stokje, waardoor een absorberend kwastje ontstaat. Daarna hangen ze de tak in een holle boom die water bevat. Wetenschappers kwamen tot de conclusie dat de stokjes alleen door de apen gebruikt worden om te drinken.Volgens de onderzoekers zijn er chimpansee populaties in Afrika die soortgelijke stokjes gebruiken om honing uit bijennesten te halen, maar het gebruik van 'drinkstokjes' hebben de wetenschappers niet eerder gezien.De wetenschappers publiceerden hun bevindingen in het American Journal of Primatology.