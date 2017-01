Een gewaarschuwd mens ...

Al een hele poos wordt er in de omgeving van de Vredehoflaan in Vlissingen gewerkt. De machines rukken steeds een beetje verder op. Dus een hele grote verrassing dat op een dag nét jouw stukje straat aan de beurt is, kan het voor de meeste bewoners niet zijn.Het is ook bijna niet te missen door de grote gele waarschuwingsborden. Bíjna. Het is de eigenaar van deze auto in elk geval toch ontgaan. Gelukkig zijn de wegwerkers de beroerdsten niet. Tot nu toe konden ze keurig om de auto heen werken. Voor hoelang, is nog de vraag.