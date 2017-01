Eigenaar dierenasiel naar gevangenis wegens wrede dood honderden dieren

De eigenaresse van dierenasiel Parque Animal in Torremolinos werd maandag door een rechtbank in Málaga schuldig bevonden aan het doden van 2.183 dieren tussen januari 2009 en oktober 2010.



Carmen Marín Aguilar zou met hulp van Felipe Barco Gamez de dieren hebben geïnjecteerd met euthanaserende middelen. Ze dienden de dieren, voornamelijk honden en katten, echter een minder grote dosis toe dan is aanbevolen om geld te besparen. Bovendien werd het middel direct in spierweefsel gespoten en niet intraveneus. Het gevolg hiervan was dat de dieren een langzame en pijnlijke dood tegemoet gingen, gepaard met veel doodsangst, zo stelt de rechter in het oordeel.



De 72-jarige Aguilar is veroordeeld tot drie jaar en negen maanden gevangenisstraf en het betalen van een boete van 19.800 euro op beschuldiging van wreedheid en valsheid in geschrifte. Haar 55-jarige assistent Gomez krijgt één jaar cel en een boete van 3.600 euro opgelegd.



Aguilar stond voordat ze werd gearresteerd bekend als een enthousiaste vrouw met een oneindige liefde voor dieren. Haar asiel draaide op donaties. Ze ontving 60 euro per ingeleverd dier en jaarlijks ook nog eens 27.500 euro van de gemeente Torremolinos. Met alle donaties en subsidies betaalde ze dure etentjes, ging ze op reis naar onder meer Sint Petersburg, Boston en MArrakech, kocht ze een auto en betaalde ze de verbouwing van het medisch centrum van haar dochter.



De dieren zouden zijn afgemaakt om ruimte in het asiel te maken voor winstgevende activiteiten. Ze had een privékliniek bij het asiel opgericht terwijl ze geen opleiding had tot dierenarts en deed ook aan hondentrimmen voor geld. Uit het onderzoek van de Guardia Civil bleek dat vaak op maandag de dieren werden afgemaakt. Aguilar zette dan luide muziek op om het gejank en gejammer van de stervende honden en katten te overstemmen.



Aguilar is alle beschuldigingen blijven ontkennen en beweerde tegen de rechter dat ze veel van dieren houdt en zelfs een naaldenfobie heeft, dus niet in staat is om dieren te injecteren. 'Ik durf niet eens nagels te knippen', beweerde ze eveneens.

Reacties

Misschien wat voor Nederland ...

Hier staan dieren maar al te vaak op de tweede plaats ondanks dat mensen bewust deze wereld kapotmaken. Dieren doen dat niet... de mens is de oorzaak. Dus dit soort lowlife verdient dit soort straf.

