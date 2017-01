Pakje voor de buren aannemen of weigeren?

Een pakketje voor je buren aannemen, dat doe je toch? Niet dus. Steeds meer mensen zijn het spuugzat om postkantoortje te spelen voor de hele straat.



Iedere week komt de dinsdag. Pakjesdag. Alles wat in het weekeinde online is gekocht, wordt dan bezorgd. De vraag is wáár, want Nederland is weer aan het werk. ,,Een pakketje voor je buren aannemen, is de normaalste zaak van de wereld”, vindt ook Sandra van der Graaf. Toch hoeft de postbode niet meer bij haar aan te kloppen. Sinds ze werkloos is, staat hij bijna iedere dag voor de deur. Ze is één van de weinigen in haar straat die overdag thuis is en daarmee het verzamelpunt geworden voor de buurt.



,,Zodra de bezorgers doorhebben dat je er vaak bent, kom je niet meer van ze af. Mijn buren handelden in paardenspullen. Op een gegeven moment stond mijn gang vol met zadels. Ik vind het geen probleem om pakketjes aan te nemen, maar het moet niet te dol worden”, zegt de jonge moeder. Met kleine kinderen die overdag sliepen, was de bel die continu afging een grote ergernis. ,,Zijn ze net stil, staat er weer iemand voor de deur.”



Om de rust in huis terug te doen keren, zette zij haar bel overdag uit. ,,Dus begon de bezorger op het raam te bonken. En als ik een pakje weigerde, kreeg ik nog een snauw ook.” Nu heeft ze een sticker op haar deur geplakt dat ze geen pakketjes meer aanneemt. Zo hoeft ze de confrontatie met dwingende bezorgers niet meer aan te gaan.



Bezorgers bellen niet alleen bij de directe buren aan. Iedereen die binnen loopafstand woont en thuis is, is de sigaar als de bezorger dat eenmaal in de smiezen heeft. Hij wil zijn busje leeg. Freelance pakketbezorgers krijgen een vergoeding per afgeleverd stuk. ,,Wanneer iemand niet thuis is en ze het de volgende dag nog een keer moeten proberen, dan krijgen ze natuurlijk niet twee keer een volledige vergoeding”, zegt Ewoud Blaauw van DHL. Daarom hebben ze er baat bij een pakket direct af te leveren. Of dit bij de ontvanger zelf of de buren is, maakt daarin niet uit.



Michiel Nieuwkerk was het vorig jaar spuugzat dat zijn pakje weer niet was bezorgd of dat de ‘buren’ waar zijn pakketje was bezorgd naar de sportschool waren als hij het ’s avonds af wilde halen. Hij begon in Bergen op Zoom ViaTim. Buurtbewoners die toch thuis zijn, nemen de pakjes in ontvangst en iedereen in de buurt weet waar het pakketje is. ,,Het is nu nog een burendienst. Mensen vinden het leuk. Als ze ervoor kiezen om de pakjes ook te bezorgen krijgen ze per pakje 50 cent,’’ zegt Nieuwkerk. Bergen op Zoom loopt als een trein. Volgende maand begint ViaTim in Rotterdam.



Robby van Eekeren uit Bergen op Zoom neemt per week zo’n tien pakjes aan voor buurtgenoten. ,,Ik werk in de marketing en ben bijna altijd thuis. Het is een burendienst. Ik werd er zelf gek van dat er weer zo’n briefje in de brievenbus lag dat er een pakje niet bezorgd kon worden. Het is voor mij een kleine moeite om mensen nu te helpen.’’



Om de ergernis bij mensen te verkleinen probeert pakketbezorger Dirk Robinson niet altijd bij dezelfde buren aan te kloppen. ,,Ik wil geen negativiteit in het prachtige werk wat ik doe. Ik heb geen zin om te horen dat ik al de zoveelste ben die langskomt die dag. Daarom probeer ik mensen niet teveel te belasten.” Wel zou Robinson willen dat mensen wat meer voor elkaar over hebben. ,,Niemand wil iets aannemen, maar als het om jouw pakketje gaat, moeten anderen dat wel. Wees wat socialer, denk ook eens aan een ander.”

Reacties

12-01-2017 15:39:29 Mamsie

Oudgediende



Hier neem ik ook weleens een pakje voor de buren aan en wederzijds.

Maar als het te gek zou worden zou ik toch even een praatje met die mensen gaan maken. Je kunt je pakjes toch ook naar zo'n afhaalpunt laten brengen.

Maar zo eens af en toe...Met liefde gedaan hoor!

