China bang voor slijtage roltrap: niet meer rechts staan, links inhalen

De afgelopen jaren is inwoners van China ingeprent dat er op de roltrap maar één belangrijke regel is: rechts staan, links inhalen. Plotseling proberen de autoriteiten die gewoonte uit alle macht uit te bannen. Reden: de roltrappen blijken aan de rechterkant veel harder te slijten dan aan de linkerkant.Het vervoersbedrijf in de stad Nanjing luidde vorige maand de noodklok vanwege de buitensporige slijtage aan één kant, schrijft de Wall Street Journal. Door de onevenwichtige belasting moeten de roltrappen veel vaker dan nodig worden gerepareerd.Ineens is een publiciteitsoffensief in gang gezet om de Chinezen zover te krijgen dat ze op de roltrap voortaan stilstaan. Haast is geboden: op 28 januari is het Chinese nieuwjaarsfeest, traditiegetrouw de allerdrukste periode op luchthavens, stations en in winkelcentra. Dat zijn nou net de plekken waar defecte roltrappen een ernstige hindernis vormen.Opvallend genoeg is de gewoonte om op de roltrap links in te halen in China nog niet zo oud. Tot tevredenheid van iedereen klungelde de bevolking jarenlang maar wat aan. Daaraan werd radicaal een eind gemaakt aan de vooravond van de Olympische Spelen in Peking (200, twee jaar later gevolgd door de Expo-wereldtentoonstelling in Shanghai. Om alle buitenlandse bezoekers ter wille te zijn, prentte de overheid de Chinezen destijds in om voortaan rechts te staan en links in te halen. En dat ging best goed – tot deze maand.