Te koop voor 3 miljoen: zitplaats in concertzaal vlak bij de Queen

Kom je veel in Londen en ben je concertliefhebber? Dan kun je overwegen een loge te kopen in de Royal Albert Hall. Je moet wel wat geld meebrengen voor een plekje in de buurt van de Britse koningin: 3 miljoen euro.Het gaat om 'box number 35', een loge met twaalf zitplaatsen. Als eigenaar mag je twee derde van alle events in een jaar bezoeken, uiteenlopend van klassiekemuziekconcerten tot boks- en tenniswedstrijden. Mocht je onverhoopt een event moeten overslaan, dan verdien je aan de zitplekken in je loge, die worden verhuurd aan andere bezoekers.Volgens de verkopend makelaar, Harrods Estates, is de aankoop van de loge een 'zeldzame kans'. Als koper zit je vlak bij de Royal Box, de loge van de koningin. Het is de eerste loge die op de markt komt sinds 2008, hoewel er volgens FT wel onderhands loges zijn verkocht sinds die tijd.Je wordt overigens geen daadwerkelijke eigenaar van de ruimte, maar als koper ontvang je een huurcontract dat even lang is als de huurperiode van de concertzaal zelf: 999 jaar vanaf de opening in 1867- ofwel nog voor 849 jaar.Salesmanager van Harrods Estates Nicholas Shaw zegt tegen FT dat hij verwacht dat de koper een Brit zal zijn, hoewel er ook interesse is van Russische en Chinese investeerders.Of de investering loont, is lastig te zeggen zonder te weten hoeveel events een koper zal bezoeken, stelt Shaw daarnaast. Volgens de makelaar loopt de waarde van het vastgoed wel op gedurende de jaren. Er is wel discussie over de verkoop van kaarten door privé-eigenaren, die de kaarten zelf zouden verkopen tegen hoge bedragen, in plaats van ze te laten verkopen door het officiële loket van de Royal Albert Hall.De Royal Albert Hall wordt gezien als één van de beste concertzalen in het land, en telt 5272 zitplaatsen, waarvan 1276 in bezit van particulieren en bedrijven zijn. Als eigenaar betaal je ook nog een jaarlijkse contributie voor onderhoud van 569 euro per zitplaats.