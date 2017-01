Tweeling omgekomen bij uitstrooien van as overleden moeder

Een broer en zus uit Groot-BrittanniŽ, een tweeling, zijn om het leven gekomen bij het uitstrooien van de as van hun overleden moeder. Hun lichamen werden op nieuwjaarsdag gevonden onderaan een klif bij Kent.De politie denkt dat de twee zijn uitgegleden, maar wat precies met de tweeling is gebeurd, zal waarschijnlijk nooit duidelijk worden, schrijven Engelse media. De politie doet geen verder onderzoek naar de oorzaak, omdat de omstandigheden waaronder de twee overleden niet verdacht zijn.De slachtoffers (beiden 59) laten geen echtgenoot of kinderen achter. Ze waren hun leven lang vrijgezel.