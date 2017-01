Jongen (12) aangereden als vergelding voor belletjetrekken

Een jongen uit Purmerend is in het ziekenhuis beland nadat hij dit weekend kattenkwaad had uitgehaald. Een boze buurtbewoner zou hem met zijn auto hebben aangereden.



De 12-jarige Ivano was zaterdagavond samen met zijn broer aan het belletjetrekken, vertelt hij tegen WNL. Daarop sprongen ze op de fiets en reden snel weg.



De broer van Ivano vertelt dat een bewoner in eerste instantie niet naar buiten kwam toen ze aanbelden, maar daarna ging het helemaal mis. "Die man die kwam maar niet. En toen kwam 'ie uit het niets aangereden met best wel snelheid. Toen heeft hij mijn broertje aangereden", zegt Ivano's broer Miguel (14) tegen de omroep.



Ivano liep bij de aanrijding een gebroken been op en ligt nog steeds in het ziekenhuis na zijn operatie. De automobilist reed na het voorval door 'zonder zich te bekommeren om een jongen die hierbij gewond was geraakt', schrijft de politie.



Kort daarna heeft hij zich alsnog gemeld op de plek des onheils, waar hij toen door de politie is aangehouden.



De 52-jarige man zit nog steeds vast en wordt woensdag voorgeleid aan de rechter-commissaris in Haarlem, die zal bepalen of hij langer vastgehouden moet worden. Er wordt nog onderzocht of opzet in het spel was.

Reacties

12-01-2017 11:21:55 Alev

Oudgediende



WMRindex: 6.984

OTindex: 13.698

T S Quote:

Er wordt nog onderzocht of opzet in het spel was.



12-01-2017 12:52:31 Feraturion

Senior lid

WMRindex: 131

OTindex: 18

Wnplts: Capelle a/

Nou die kinderen maken het er soms ook wel zelf naar.



Bij mij werd er elk half uur aangebeld, daar krijg je gegevenenment wel de tering in, je ziet ze elke keer lachend wegfietsen.



Ik ben inderdaad ook in mijn auto gaan wachten en toen hij aanbelde ben ik achter hem aangerent en heb hem van zijn fiets getrokken.



Nou die was bang hoor, heb gezegt als jij of je vriendjes nog een keer bij mij aanbelt breek ik alle botten in je hand.



Conclusie: er is nooit meer aangebeld

