Marteltherapie tegen internetverslaving verboden

Tieners met een internetverslaving 'behandelen' met stroomschokken of klappen. Het was tot voor kort heel gewoon in China, maar vanaf nu is het verboden.



Chinese tieners mogen niet meer behandeld worden met de gewelddadige therapieŽn. Vaak kregen ze daarbij stroomschokken of klappen om van verslavingen af te komen. De Chinese autoriteiten pakken de methode aan met een nieuwe wet.



China werd vorig jaar opgeschrikt door een schandaal rond een behandelcentrum voor internetverslaafden, waar duizenden patiŽnten met elektroshocktherapie werden behandeld. Een 16-jarig meisje vermoordde haar moeder nadat ze in het centrum was blootgesteld aan de hardhandige behandelmethoden.



In de nieuwe wet staat ook een maatregel om internetverslaving tegen te gaan: tieners mogen op bepaalde tijdstippen geen spelletjes meer via internet spelen.

