Purmerender wil wereld verbeteren met openbare voedselkast

Met z'n allen gooien we in Nederland ieder jaar zo'n twee miljard kilo aan eten weg. René Verhoogt uit Purmerend hoopt met zijn idee voor een openbare voedselkast voedselverspilling tegen te gaan.

"Ik ben ervan overtuigd dat we spullen in onze keukenkast hebben staan die we zelf niet gebruiken, maar een ander misschien wel nodig heeft", vertelt René aan NH. Jaarlijks gooien we per persoon tussen de 110 en 160 kilo aan voedsel weg. Eten waar een ander heel blij van kan worden.

"Het principe van een openbare voedselkast is simpel: als je iets over hebt, stop je het erin. Mensen die het vervolgens nodig hebben, halen het eruit", legt de Purmerender uit. Het idee komt volgens hem uit Amerika. "We kennen allemaal de openbare boekenkastjes. Een mevrouw in Amerika kwam op het idee om het ook met voedsel te doen. "



In Amerika duiken de "Little Free Pantries", zoals ze daar heten, op steeds meer plekken op. René hoopt dat uiteindelijk ook in Purmerend voor elkaar te krijgen. "Dit is maar een druppel op een gloeiende plaat. Je moet dichtbij jezelf beginnen om de wereld beter te maken. Als meer mensen aan dit initiatief mee gaan doen, dan denk ik dat het gaat lukken."

Reacties

11-01-2017 15:45:33 allone

Stamgast



WMRindex: 24.615

OTindex: 54.406

theoretisch is het een leuk idee, maar in de praktijk zie ik nog niet hoe dat gaat worden?

ipv de buurvrouw te vragen of ze een kopje suiker voor je heeft, ga je die uit het kastje halen?

(afgezien van het feit dat de supermarkten 7 dagen per week open zijn)

dat weggegooide voedsel zal vast geen pak suiker zijn..

