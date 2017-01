Noodweer velt sequoia

De majestueuze sequoia-bomen in de Amerikaanse staat Californië zijn een toeristische attractie op zichzelf. Ze kunnen duizenden jaren oud worden en bereiken hoogtes tot wel 85 meter. Dus als er eens eentje omvalt, is dat groot nieuws.Het was een storm die gisteren de legendarische boom Pioneer Cabin ('pioniershut') te machtig werd. Het was één van de zeldzame bomen in het Calaveras Big Trees State Park waar een tunnel doorheen was gehakt. Dat gebeurde aan het eind van de 19de eeuw uit toeristische overwegingen: zo konden ze onder de boom door rijden.Dat gebeurde al jaren niet meer, maar bezoekers van het park konden er wel onderdoor lopen. Dat deden ze massaal, blijkt uit de vele afbeeldingen die er op de fotosite Flickr aan gewijd zijn.Vrijwilligers van de Calaveras Big Trees Association lieten weten dat de oude reus om twee uur zondagmiddag (plaatselijke tijd) was gesneuveld. Hij was er al jaren slecht aan toe, zeggen ze. Het is vermoedelijk niet de wind geweest die de boom het laatste duwtje gaf, maar de overvloedige regenval die het slechte weer de afgelopen dagen met zich meebracht."Toen ik erheen ging", zegt één van de vrijwilligers tegen de nieuwssite SFGate, "was het pad letterlijk een rivier, de hele weg was verdwenen. Ik zag de boom op de grond, alsof ie in een meertje lag waar een rivier doorheen stroomde."De Pioneer Cabin Tree was een van de populairste trekpleisters van het natuurpark. Op de Facebook-pagina van de Calaveras Big Tree Association (zie onder) zijn de afgelopen dag honderden berichten binnengekomen van bedroefde bomenliefhebbers.

