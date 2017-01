Orka die trainer verdronk gestorven

In het Amerikaanse themapark SeaWorld in Orlando is de mannetjesorka Tilikum gestorven. Het dier, dat naar schatting 36 jaar oud was, werd de laatste tijd behandeld voor een longontsteking.Tilikum, of Tilly, werd in 1983 gevangen bij IJsland. Hij was toen een jaar of 2. In 2010 sleurde hij tijdens een show een trainer onder water, en takelde haar toe, waardoor ze verdronk. De trainer, de 40-jarige Dawn Brancheau, was als covergirl op posters van SeaWorld te zien. Ze had een gebroken ruggengraat, nek, ribben en kaak.De shows met het 6 ton wegende dier werden een jaar later hervat, maar de trainers blijven buiten het bassin en liggen niet meer zoals Brancheau op een plateau met de orka.Het incident leidde in 2013 tot de documentaire Blackfish, waarin werd gepleit tegen het gevangen houden van orka's. De makers toonden aan dat orka's in een park veel stress ervaren en zich agressiever gedragen dan in het wild.Door de controverse over de shows met orka's daalden de bezoekersaantallen bij SeaWorld. De themaparken in de VS besloten vanaf 2017 te stoppen met de orka-shows en ook met het fokken van orka's. SeaWorld laat de dieren alleen nog een "informatieve en educatieve rol spelen".