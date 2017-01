Heb je een gaatje? Laat dan je tand weer aangroeien

Bijna iedereen heeft een hekel aan de tandarts. Maar binnenkort hoeven we niet langer bevreesd te zijn dat de man met een grote snerpende boor op ons afkomt, omdat er een gaatje is gesignaleerd. Nee, hij komt straks met een vriendelijk middeltje dat je tand weer doet aangroeien.



Zover is het nog niet, maar onderzoekers van het Londense King’s College zijn een aardig eind op weg. Ze ontdekten dat een medicijn tegen Alzheimer, Tideglusib genaamd, stamcellen in de tandholte stimuleert, zodat ze nieuwe dentine of tandbeen aanmaken.



Tanden maken uit zichzelf slechts een heel dun laagje tandbeen aan bij een trauma of infectie, niet genoeg om echte gaatjes te dichten. Maar Tideglusib schakelt een enzym uit dat verhindert dat tandbeen gevormd wordt.



Het is gelukt om een biologisch afbreekbaar sponsje van collageen in het medicijn te drenken en in te brengen in een gat. Daar zet het medicijn de groei van tandbeen in gang en zo wordt de schade binnen zes weken hersteld. Na verloop van tijd smelt het sponsje weg en blijft de herstelde tand over.

10-01-2017 17:36:25 Jawel

Om het sponsje goed in te kunnen brengen moet er natuurlijk wel eerst even geboord worden...

10-01-2017 18:36:54 Mamsie

Heb je een gaatje?



Wat een buitengewoon ongepaste vraag! Wat een buitengewoon ongepaste vraag!

10-01-2017 18:40:41 stora

Je hele leven draait om een gaatje @Mamsie , toen je geboren werd bekeken ze het al.Je hele leven draait om een gaatje

10-01-2017 19:59:48 HHWB

S Dus op! Snoepen maar zonder te poetsen daarna!

10-01-2017 22:54:11 Auwereel

En nu nog wat uitvinden tegen wortelkanaalproblemen graag!

