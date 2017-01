Hoe een shotje je van een creepy date kan redden

'Vroeger' moest je nog wel eens een vriendin inseinen om je te bellen met een verzonnen noodsituatie. Tegenwoordig kan je simpeler van een date gone wrong afkomen. Namelijk met een codewoord aan de barman of -vrouw.



Is er iemand net even iets te opdringerig dan kun je in meerdere bars wereldwijd hun hulp inschakelen. Zo vraag je in de Iberian Rooster in Florida om een Angel Shot. En dat is dus geen echt drankje, maar een seintje aan het personeel. Een bord in de dames-wc helpt je met het soort 'shot' dat je kan bestellen:



- Bij een angel shot begeleidt de barman je naar buiten.



- Vraag je er ijs bij, dan regelt de barman een taxi of Uber voor je.



- Bij een shot met limoen bellen ze de politie.



Ask for Angela

Het codewoord komt eigenlijk uit Engeland, waar vrouwen vragen naar Angela om aan een onveilige situatie te ontsnappen. Ask for Angela werd bedacht door de Lincolnshire Rape Crisis, een steunpunt voor meiden en vrouwen in het oosten van Engeland.



Sindsdien gebruiken ook pubs in andere delen van het land de code. Naast Amerika, slaat het idee ook aan in AustraliŽ, Canada, ArgentiniŽ en Duitsland.



Roscoe Menke, bedrijfsleider bij shotjesbar Chupitos in Utrecht ziet ook wel eens dat dames worden lastiggevallen. "Niet heel vaak hoor, maar het komt voor."



In zijn zaak en de rest van Nederland is zo'n codewoord nog niet echt gemeengoed. Roscoe weet ook niet zo goed wat hij er van moet vinden. "Ik vind het wat geheimzinnig en het gaat mij ook wat ver om direct een taxi voor te laten rijden. Ons barpersoneel let gewoon goed op en grijpt in als het nodig is."



Volgens Roscoe kan je veel opmaken uit non-verbale communicatie. "Lichaamstaal zegt heel veel. Als meisjes worden lastiggevallen, probeert de meerderheid beleefd te blijven. Ze lachen dan wat en draaien zich dan bijvoorbeeld om naar een vriendin."



Veel mannen pikken dat soort aanwijzingen wel op, zegt Roscoe. "Als dat niet zo is, probeer ik oogcontact met een meisje te maken. En met gebarentaal of een gesprekje te checken of alles okť is." Is dat niet zo, dan spreekt hij of de portier een opdringerige jongen even aan. "Gewoon rustig van: dit is niet helemaal hoe we het hier doen."



Wie dan nog steeds van geen ophouden weet, wordt de deur gewezen. "Gebeurt niet vaak, maar we hebben wel types gehad waarbij het vaker dan eens is gebeurd. Die zijn dan ook niet meer welkom."

