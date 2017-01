Man redt vastgevroren vink met adem

Toen Nelson Wilson uit Idaho vorige week z'n paarden aan het voeren was, zag hij een vastgevroren vinkje aan een ijzeren hek. ,,Eerst probeerde ik z'n pootjes op te warmen met mijn handpalm." Door z'n adem erbij te gebruiken was het beestje vervolgens binnen no time weer in de lucht.