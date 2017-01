Inbreker belt politie om hulp

Een inbreker in Duitsland heeft dit weekend de politie om hulp moeten vragen. Hij raakte zaterdagavond tijdens een ‘klus’ gewond en kon niet meer op eigen kracht wegkomen.



De 34-jarige man was ongemerkt het centrum van een kerkgemeenschap in Kiel binnengeslopen. Toen iedereen weg was, probeerde hij via het verlaagde plafond naar een andere ruimte te kruipen, waar hij dacht de buit te vinden. Maar het liep anders dan gepland.



Het plafond hield hem niet en hij viel op de grond. De man bezeerde hierbij zijn scheenbeen, waardoor hij geen kracht meer had om zelf naar boven te klimmen. En dat terwijl alle deuren en ramen op slot zaten.



Ten einde raad belde hij de politie, die hem vervolgens ‘bevrijdde’. De man werd meegenomen naar het bureau, waar zijn gegevens werden genoteerd. In afwachting van verdere stappen mocht hij even later naar huis.

Reacties

09-01-2017 17:25:32 merlinswit

Erelid



WMRindex: 2.198

OTindex: 2.886

Gevalletje, God straft onmiddelijk?



09-01-2017 17:42:56 submarine

Senior lid

WMRindex: 389

OTindex: 487

Wnplts: Oceania

Het woord inBREKER krijgt plotseling een geheel andere dimensie.

09-01-2017 21:31:40 Heusdenaar

Erelid



WMRindex: 2.090

OTindex: 43

Quote:

Hij raakte zaterdagavond tijdens een ‘klus’ gewond en kon niet meer op eigen kracht wegkomen.



Dus zit hij nu lekker te genieten van zijn ziektewet? Dus zit hij nu lekker te genieten van zijn ziektewet?

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: