Jachtopziener knalt hertje van familie Mcgaughey af: Dit is geen huisdier

Regels zijn regels, vindt de dienst natuurbeheer van de Amerikaanse staat Kansas. En volgens de wet is een hert géén huisdier. Dus werd Faline, de lieveling van de familie Mcgaughey, zonder pardon afgeschoten – onder de ogen van de onthutste, snikkende eigenares.Nadat ze de beelden nog eens goed tot zich had laten doordringen, besloot Kim Mcgaughey de plaatselijke krant in te schakelen. De Wichita Eagle publiceerde haar video (zie onder) vorige week en vroeg de dienst natuurbeheer om commentaar.Die is onvermurwbaar: het is illegaal om een wild dier in Kansas als huisdier te houden. Dus moest er worden opgetreden tegen Faline, die sinds bijna twee jaar bij het gezin in huis woonde. Ze ging mee op wandelingetjes, scharrelde gezellig rond over het erf en mocht ook gewoon in huis komen, want Faline deed geen vlieg kwaad.Maar herten kunnen mensen verwonden, zegt een woordvoerder van natuurbeheer. En ze kunnen enge ziektes overbrengen op dieren en mensen. "Dus wij bekijken de opties die er in zo'n geval zijn: het dier overbrengen naar een andere omgeving, loslaten in het wild, of laten opnemen in een dierenopvang."Voor Faline (genoemd naar het vriendinnetje van Bambi, uit de Disneyfilm) waren die mogelijkheden niet weggelegd. Want 'als een hert eenmaal is gewend aan mensen', zegt de woordvoerder, 'is euthanasie bijna altijd de enige uitweg'.Kim Mcgaughey zegt dat Faline haar in het begin simpelweg vanuit het bos achterna was gelopen. "Ze was net een hondje. Tilde haar hoofd naar je op om te worden geaaid", zegt de verdrietige eigenares. Het hertje kreeg een halsband om. Niet om het te kunnen aanlijnen, maar om jagers duidelijk te maken dat het een huisdier was.Grappig, zeggen natuurliefhebbers tegen de krant, maar onverstandig – hoe schattig ze in het begin ook lijken, volgroeide herten kunnen mensen wel degelijk aanvallen. In Kansas zijn bij zulke incidenten in het verleden twee mensen om het leven gekomen.Dat neemt niet weg, zeggen critici, dat de jachtopzieners die het hert vorige maand in beslag kwamen nemen, niet erg subtiel te werk gingen. In het zicht van de familie Mcgaughey omsingelden ze Faline, om haar daarna meedogenloos af te schieten. Bekijk de beelden en oordeel zelf: Filmpje